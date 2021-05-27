蜜蜂居然會合力開瓶蓋！巴西聖保羅一名女網友日前在戶外喝瓶裝汽水，期間發現有2隻蜜蜂飛過來，趁她不注意時，站在瓶蓋兩側並將其扭開，女網友發現後趕緊將這一幕拍下，而蜜蜂開瓶蓋的影片曝光後，讓不少人都驚呼不可思議。

女網友拍下2隻蜜蜂合力轉開瓶蓋的過程，讓不少人嘖嘖稱奇。(影片來源/youtube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，當時客戶送了一瓶瓶裝汽水給女網友，她趁午休時間帶至戶外享用，沒想到竟吸引2隻蜜蜂靠近，隨即站在瓶蓋上，一起往順時鐘的方向用力，不出幾秒鐘的時間，蜜蜂就將瓶蓋轉開，驚人的過程也被女網友拍下，並笑著說「我剛從顧客那得到一瓶汽水，沒想到很快就被蜜蜂偷走了」。

其實蜜蜂非常聰明，牠們相互合作的方式也引發科學家好奇，哈佛大學研究員在2018年，花了數個月的時間，研究蜜蜂築巢時如何合作並保持隊形，發現牠們能夠感知同伴的行進方向並跟隨對方移動。不僅如此，倫敦瑪麗王后學院研究員也發現，蜜蜂喝了一小滴糖水後，也會進入一種類似於人類的快樂情緒裡。

德國動物學家奇特卡(Lars Chittka)表示，蜜蜂不僅表現出驚人的智力，還有類似情緒的狀態，「這表明我們在進行實驗時，更應該尊重牠們的需求，甚至重視保護蜜蜂的議題」。無脊椎動物生物學家史勞(Marc Srour)則提到，螞蟻、蜜蜂和白蟻都具有很高的智商，「牠們必須認出巢裡的夥伴，並經常與對方交流」，儘管碳酸飲料不是花蜜，但汽水裡的糖仍會吸引蜜蜂靠近。