美國日前發生一起離譜的車禍案件，一輛白色小客車在山路上行駛時，竟穿越路旁的柵欄，飛躍至山坡下方，整台車直接插入民宅的2樓屋頂中無法動彈，而且只差一點點就傷及正在2樓熟睡的屋主，讓附近鄰居全被嚇傻。

根據外國媒體《NBC》的報導，美國密蘇里州尤利卡市於本月23日凌晨2點左右，兩名年僅10多歲的青少年開著一台白色轎車準備回家，行經附近的山坡路時，車子突然出了狀況，失控撞上山坡路旁的樹木及柵欄後，開始向下俯衝，整台車甚至飛躍起來，接著車頭向下以垂直方式直接插入山坡下的民宅屋頂，而此時正在熟睡中的屋主，也被撞上的巨響嚇醒，睜開眼睛便看到一台車正卡在距離他不到2公尺的浴室上方，讓屋主嚇到說不出話來。

警消趕到現場後，請來吊車將車子吊走，也趕緊將受困在車內的少年，以及被嚇壞的屋主夫妻倆救出。當地的消防局副局長威廉史坦伯格（William Stamberger）接受採訪時表示，整起車禍事件堪稱奇蹟，雖然房屋嚴重受損，但無論是屋主夫妻還是兩名男孩都毫髮無傷，是不幸中的大幸。

而事發原因警方還要進行調查，才能知道車子到底發生什麼狀況，以及事發的完整過程。此外，整起車禍實在太過離奇，也讓附近民眾受到驚嚇議論紛紛，直呼「太可怕了」、「要是我肯定被嚇死」。