狗狗真的是人類最忠心的朋友！澳洲一名3歲女童歐若拉（Aurora）意外在森林中走失，由於當天氣溫嚴寒還下著雨，但她身上僅穿著單薄的上衣和短褲，以及家中一隻17歲老狗麥克斯（Max）在旁相伴，家屬發現她失蹤後心急如焚的報警協尋，當地警方及女童親友總計出動100名人力，但眾人經過15小時搜救仍遍尋不著，直到麥克斯的身影突然在森林內出現，最終在牠的帶領下，才尋回倒臥在陡峭山坡上的女童。

事實上，整起事件發生在2018年4月，只是聾啞老狗守護小主人的故事再度在網路上瘋傳。據悉，事發當晚，3歲的歐若拉僅穿著單薄的上衣和短褲，獨自走進住家附近的森林，自此消失無蹤，萬幸的是，家中17歲老狗麥克斯雖然喪失了部分聽力及視力，但一發現歐若拉外出後，就一路尾隨在她身後，貼心守護。

由於當地有人曾經走進森林後就再也沒有回來過，因此女童家屬相當著急，馬上和當地警察、居民組成逾百人的搜救隊尋找歐若拉的下落，可惜眾人經過長達15小時的搜救仍一無所獲。

幸好此時女童的阿嬤貝娜特（Leisa Bennet）突然聽到森林遠處有異常聲響，便循著聲音走近，果然發現了麥克斯的身影，而麥克斯也立即帶領著搜救隊員爬上陡峭的山坡，找到又冷又累且蜷伏在地上的歐若拉。

原來歐若拉失蹤的這段時間，麥克斯一直默默在她身邊貼身保護超過15小時，期間還緊貼著歐若拉，試圖利用身上的皮毛幫忙取暖，直到聽到搜救隊的動靜時，才衝去引路。當地政府得知麥克斯的英勇舉動後，特別頒布「昆士蘭榮譽勳章」表揚牠的忠誠。