隨著全球氣候異常，英國近日還掀起了怪異颶風，造成部分民宅遭大風吹垮，但一名男子就算看到房屋外牆在他面前被颶風吹倒，他也完全沒感覺，一臉鎮定的走過事發現場，被一旁的監視器拍了下來，也在網路上引起熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，位於英國多塞特郡南部的克萊斯特徹奇（Christchurch）沿海小鎮，近日刮起了颶風讓街上的樹木被吹到東倒西歪。本月21日當地再度刮起怪風，從一個監視器畫面中，可見一名男子穿著黑色長袖外套搭配休閒長褲從右側經過，但當他正準備走過一棟紅色建築物時，該建築物屋頂上的大片磚瓦瞬間被風吹落倒塌，砸在停在一旁的汽車上，也擋住了男子的去路。

但男子看到這一幕竟然一點都不感到驚慌，反而相當淡定的看了一眼眼前的景象，便若無其事的繞過前方的掉落物離開現場。當地警消表示，雖然房屋倒塌嚴重受損，但沒有任何人員受傷，目前已將該棟樓封鎖並放上警告標誌避免民眾靠近。

網友看到影片後紛紛留言「最強淡定哥」、「他好像在另一個世界」、「他真的好淡定」、「一副沒他的事情一樣好好笑」、「快被他的反應給笑死」、「他好像是來看動物的」、「就只是一面牆倒塌而已沒什麼」、「房屋倒了所以呢」，引起熱議。

事實上，英國克萊斯特徹奇區已經不是第一次刮起「妖風」，2018年時也曾發生過，造成當地多處民宅以及車子遭到亂飛的樹木砸中，損失慘重。