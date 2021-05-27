超越種族的愛！澳洲有一名網友日前發現，鄰居後院溜進一隻袋鼠寶寶，當時院子裡還有一隻幼犬在散步，當牠看到袋鼠後，幼犬不僅沒感到害怕，甚至還把對方當成同伴，下一秒超暖舉動融化270萬網友。

馬奎爾(Kieran Maguire )日前發現鄰居後院溜進一隻袋鼠寶寶，便決定近距離觀察牠，沒想到鄰居飼養的幼犬突然跑了過來，似乎把袋鼠寶寶當成同伴，畫面中可見，幼犬用後腳站了起來，而前腳則搭在袋鼠寶寶的身上，彷彿正在擁抱對方。

袋鼠寶寶被幼犬突如其來的動作嚇傻，直接愣在原地不敢動，幼犬還因為站不穩而跌趴在地上，隨後起身想再次抱對方，袋鼠寶寶見狀趕緊跳開，幼犬則屁顛地跟在後面，模樣非常可愛，而馬奎爾也將這個溫馨畫面，分享至抖音帳號@fuzzylux，引發網友討論。

不少人表示「我想牠們已經變成好朋友了」、「最溫暖的擁抱」、「袋鼠寶寶的體型比小狗大很多，幼犬會不會是把對方當成媽媽了？」。不過也有人擔心小狗的安危，雖然袋鼠寶寶還小，攻擊性可能不強，但袋鼠媽媽若在附近見狀，可能會因此攻擊小狗。

儘管袋鼠外表看起來很可愛，但牠們其實很兇猛，成年袋鼠奔跑速度快，時速可達50公里以上，其尾巴是重要的進攻與防衛的武器。澳洲昆士蘭一名40歲女子，先前與一隻袋鼠靠太近，讓對方感受到敵意，便對女子展開攻擊，導致女子胸部被踹傷、手臂骨折，所幸立即被送往附近醫院並無大礙。