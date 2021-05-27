日本一名網友日前在超市發現一盒神秘肉盤，上頭品名寫著「鱷魚（わに）生食用老鼠（ねずみ）」，讓人看了一頭霧水，對此，原PO解釋，這盤肉既不是鱷魚也絕非老鼠，而是「鯊魚」，正確答案出乎眾人意料之外。

原PO本月23日在推特帳號「@meta_pico」PO出一張生鮮超市販售的肉盤照片，只見品名處的「わに」為鱷魚的意思，後面括號內的「ねずみ」則代表老鼠，整串完整品名即為「鱷魚生食用老鼠」，就連日本網友也十分納悶這究竟是什麼肉。

不料原PO卻說，「你可能不懂我在說什麼，但這真的是鯊魚肉」，一番言論讓其他網友更加困惑，紛紛好奇詢問這到底是鱷魚、老鼠還是鯊魚肉？

對此，原PO進一步解釋，在當地的方言中，鱷魚指的就是鯊魚，至於括號內寫的老鼠，則代表鯊魚的品種，是一種被稱作「鼠鯊」的鯊魚，所以這盤肉既不是鱷魚肉也非老鼠肉，而是鼠鯊生魚片。

真相一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這資訊量有點太大了」、「到底為什麼要繞這麼大一圈，而不直接標示鼠鯊生魚片就好」、「我現在知道方言中，鱷魚指的是鯊魚了，那麼當地人平常又是怎麼稱呼鱷魚呢？爬行動物嗎？」

另外也有內行人表示，鼠鯊其實是一種高級漁獲，牠的肉不像一般鯊魚肉一樣，會有一股阿摩尼亞的味道，相反的，口感細緻順滑，深受老饕喜愛。