一般喜歡狗狗的人只要在路上看到可愛的狗兒，都會忍不住想要摸摸牠甚至將牠「抱緊處理」，但並不是每隻狗狗都願意接受陌生人的愛。紐西蘭一名飼主家中所養的其中一隻狐狸犬，只要陌生人想要伸手摸牠，便會將頭「往後仰90度」拒絕對方，如同恐怖電影大法師中所出現的經典場景，讓不少人看到後都十分驚訝。

根據外國媒體的報導，一名IG帳號為＠kayatheshepherd的紐西蘭飼主，因為十分喜歡狗狗，便在家中飼養了多隻芬蘭狐狸犬以及瑞士牧羊犬，並經常在網路上分享牠們私底下的生活點滴以及有趣的互動，吸引超過10萬名網友追蹤。

而其中一隻狐狸犬Kiko，雖然外表可愛卻相當有自己的個性。飼主在近日公開的4格照片中表示「只要有人想要摸牠....牠就會」，只見一隻手伸出試圖想撫摸Kiko，但Kiko卻將頭整個向後仰90度，以軟Q的筋骨來拒絕對方的熱情，而照片一PO出後就吸引近9000人按讚。

不過，這也不是Kiko第一次展現驚人的柔軟力，先前飼主就曾多次曬出Kiko趴著、坐著或是與其他狗狗合照時向後仰的照片，同樣引起網友熱烈討論，驚呼「牠的脖子太軟了」、「牠可能有偷偷練瑜伽」、「我還以為我眼花，原來牠真的會後仰」、「看起來有點獵奇」、「全場都在看牠耍特技」、「其他狗狗一定覺得牠是個怪咖，哈」。