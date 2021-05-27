大陸湖北十堰有一名老翁，隱居武當山內的太子洞將近26年，每天忙於祭拜、打掃，儘管山裡沒有電，讓他生活相當不便，但他卻從未離開過這裡，過著非常簡單純樸的生活，而他也表示自己待在武當山，並非想修成佛，而是想守護文物。

根據《梨視頻》報導，武當山為大陸四大道教名山之首，上面有許多知名寺廟建築，因此被列為世界文化遺產、重點風景名勝區和文物保護單位，其中武當山上祭拜玄天上帝的太子洞內，住了一位道號為「賈爺」的老翁，隱居洞內長達26年。

賈爺表示，他在太子洞裡幫忙燒香祭祀，每天打掃洞內洞外，生活也非常忙碌，而他居住在太子洞，就是希望可以守護歷史文物，因為武當山是世界文化遺產，上面不只有豐富自然景觀，還有許多道觀。不過由於太子洞在武當山景區內，並不算最著名的景點，因此至今洞內尚未通電，賈爺生活用電，全靠一塊太陽能板。

賈爺提到，「以廟為家，這是我的崗位」，形容自己既是太子洞的守洞人，也是清潔工，而他會決定守護太子洞，並不是為了修成佛，他認為修行，應該是做好自己分內的工作，「主動自我修理、自我改造，從仁到忠，把自己修成一個合格的人」。

不少網友佩服賈爺的精神，紛紛表示「感覺老爺爺看透了很多，能達到這種境界太不容易了」、「堅持了26年，以廟為家，老翁真的非常愛這個廟」、「不是要在這裡把自己修成仙，而是要把『人』修好就足夠了，真的好感人」。