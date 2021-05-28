一本未曾曝光的希特勒外交宴賓客簿，揭露二戰期間最驚心動魄的政治遊戲！

外交宴賓客簿解鎖二次大戰期間歐陸祕史

一個又一個賓客簽名，一項又一項人性與歷史的見證

法國記者讓─克里斯多弗．布希薩在俄羅斯聯邦軍事檔案庫中找到一份從未曝光的二戰歷史文件：希特勒的外交宴賓客簿，其中記錄著自一九三九年至一九四五年，參與納粹政府重要場合的外交人員與訪客簽名。

隨著希特勒不斷進犯歐洲各國，對德宣戰的國家與日俱增，這些與德意志第三帝國密切往來的人員不僅身處險境，也時時面對著良知的掙扎。他們之中有的同情猶太人，暗中發放簽證，幫忙他們逃往他國；有的深陷希特勒的魅力之中，認為納粹終將攻克眾多敵國；有的表面上雖是中立國身分，私下卻支持納粹，為的是避免祖國落入納粹手中，或唯恐史達林上位毀滅西方文明；有的則落入效忠母國與自身安危的掙扎之中，深怕走錯一步就踏上毀滅之路……

在這本文筆精湛、情節緊湊刺激堪比諜報小說的著作中，布希薩爬梳當時的KGB報告與世界各國外交檔案，透過當局者的視角重現二戰期間諸多事件場景，讓人宛如置身情勢詭譎的第三帝國首都柏林，更道盡當時外交人員的處境，以及參戰各國的爾虞我詐。

【精彩書摘】

王替夫出席了元首的生日大典。他握了希特勒的手，向他祝賀，還彎腰鞠了個誇張的躬好展現他的敬意。他在稍早也隨著其他大使與代辦的步伐，穿過了第三帝國新總理府的迎賓大廳。但這名二十八歲的年輕人不過是個次級外交官，在一九三九年四月二十日這一天，簽名簿上找不到他的名字。但幾個月後他會參與其他場合，親筆簽下他的大名。目前他只不過是大使館的一名祕書，麥斯納和英瑞克斯才不會讓他簽名呢。根據外交官階高低，這位王先生本來沒有資格與部長級官員會面，更別提一國元首。至少不能有官方接觸。儘管如此，王替夫在一九三九年至一九四四年間，卻見到了歐洲最具影響力與權力最大的重要人物。連希特勒也見到了，而且後者還想與他討論黃豆呢！這個王替夫究竟是誰？他代表的究竟是哪個強國，讓希特勒對他另眼相待？中國嗎？說不定是日本？不，他代表的是滿州國。他是滿州國駐柏林大使館的首席祕書。一九三九年，這個國家才剛成立不久，知道它的人並不多。事實上它才成立七年而已。日本入侵中國東北部的滿州後，於一九三二年片面宣布滿州獨立，一個國家就這麼突然地誕生了。國際社會立刻同聲譴責，只有少數十幾國例外。納粹德國就是其一，還有法西斯義大利和佛朗哥主義的西班牙。

車站月台上滿滿都是人，還有整排士兵列隊歡迎，日本代表團也前來迎接，連德國外交部長也到了，還有司儀主持場面。那名令人難忘的司儀既高大又魁梧，叫做馮．德恩伯格（von Dörnberg）。他是個巨人：「他足足有兩百公分高，一頭紅髮，態度無禮粗野，」義大利大使李奧納多．西蒙尼（Leonardo Simoni）描述道。「他可怕極了。我完全可以想像他像個古代戰士，頭戴鋼盔，髮辮垂在雙肩，手中握著斧頭，發出無情的嘶吼，勇猛抵抗瓦盧斯（Varus）大軍。他擺出優雅姿態，佯裝愛好欣賞家具，嗜讀法文著作，假扮成盎格魯─薩克遜人。但他的雙眼與聲音背叛了他。實際上，他不過是個殘暴的日耳曼人。」這些人就是納粹，傳說中的凶殘怪獸？但王替夫剛到的前幾週只感到無比興奮，不知該望向何處，每個角落都那麼令人著迷。柏林是個魅力十足的城市，住著親切友善的居民，每個人似乎都富足安樂，路上一具屍體也看不到，與赤塔大不相同。但究竟為什麼有那麼多身穿暗色制服的軍人呢？還有那些四處飄揚、宛如蘇聯旗幟的紅旗，只是上面畫的是卐字。但那又何妨？與妻小同行的年輕外交官自問。

他從未感到那麼舒適愜意。就連監視他的日本人也殷勤有禮。他很快就忙碌起來，與商人會談，見了納粹，很多很多的納粹，都是些位高權重、至高無上的人物。那些史書中記載的名字，包括里賓特洛甫、戈林、戈培爾之流的部長級官員都出現在他面前，當然他也見了希特勒。那是一九三九年二月，他陪同大使向希特勒上呈國書。希特勒一反平日對待這些新國家代表的態度，堅持邀請滿州國外交官共進早餐。「這是我第一次如此靠近希特勒，我就坐在他的對面。⋯⋯他的雙眼流露著他人沒有的一些特質，他好像光憑眼神就足以操控我們。」整個代表團中，只有王替夫一人會說流利的德文。獨裁者自然一直與他對談。希特勒以真誠的熱情口吻，與王替夫討論⋯⋯黃豆。「用餐時他對我們說道：『滿州國的土壤非常肥沃。那兒是世上黃豆產量最豐富的地方之一。⋯⋯我們這兒正面臨原料不足的問題，特別是油類製造業。⋯⋯希望你們願意在這方面協助我們。』希特勒微微停頓，以目光掃視我們每一個人，又加上一句：「『不管你們需要什麼，我們當然也很願意盡一臂之力。』」

黃豆啊⋯⋯納粹對黃豆滿懷熱情，簡直成了種執著。這種豆類在當時被稱為「神奇種子」，具備讓德國人嘆服的營養價值。它不只是人類的食物，也能用來餵養牲畜。但它的功能絕不只如此而已。黃豆油可用來製造爆炸物和化學衍生物。對柏林來說，維持原料供應是首要任務。德國很快就與滿州國簽下合約，每年進口一百萬噸的黃豆。它們會經由西伯利亞鐵路，進入蘇聯境內再轉運過來。一名獨裁者居然向自己獻殷勤！這可是王替夫從來沒想過的禮遇。那一名國王呢？統治丹麥的國王克里斯提安十世（Christian X）也渴望與滿州國使團會面。

他迫不及待想認識這個年輕國家。此外也想討論黃豆供應事宜。「他是個非常親切的老人，」大使館的年輕祕書後來描述，「他身材高大，留著短鬍子。現場還有好幾位部長出席，討論我們的黃豆。」

一九三九年四月二十日的閱兵大典終於結束。美國大使館參事派特遜實在無力待到最後一刻。他從下午兩點就無聲無息地消失了蹤影，不過他已見識到德國浮誇的演出。「整條椴樹下大道（Unter den Linden，柏林市中心進行閱兵大典的大道）鋪天蓋地全是英勇的德國金鵰，讓我們大使館外面那隻醒目的飛禽，簡直像被拔了羽毛的小麻雀般可憐。」在派特森眼中，德國黑鵰正挑戰美國的白頭海鵰，令他深思：「必須想辦法讓我們的白頭海鵰再次展翅高飛。也許得找個計策弄亂牠的羽毛，或想個有效率的妙計喚醒牠。」其他外交官沒有離開的勇氣。他們觀賞了整場閱兵大典，此刻終於得以享用德國提供的雞尾酒。王替夫不敢拿酒。年輕的中國人身穿量身訂做的西裝，露出最好看的笑容，繼續觀察人們的一言一行。他照著自家大使的吩咐，努力與德國產業界與軍事界大老及納粹高官打交道。突然間，里賓特洛甫的一名親信靠過來攀談。對方的眼神凌厲。他以急切但斷續的口吻說道，外交部長想與滿州國代表會面。愈快愈好。就這幾天，得趕緊見面。事態緊急。猶太人，沒錯，他們要討論猶太人的問題。因為德國想驅逐全部的猶太人。全送到滿州國去！

(本文摘自《希特勒的賓客簿》/商周出版)

【作者簡介】

讓－克里斯多弗．布希薩（Jean-Christophe Brisard）

法國重要記者，著有眾多深入探討地緣政治的紀實作品，多以獨裁者為主題。他曾與克勞德．凱特爾（Claude Quétel）合著《暴君的子女》（Enfants de dictateurs），近期著作則包括了已被譯為十七種語言的《希特勒之死》（La mort d’Hitler）一書。

【譯者簡介】

洪夏天

英國劇場工作者與中英法文譯者，熱愛語言文字書籍。譯作：《圖表會說謊》、《被隱形的女性》、《浮華世界》、《用資訊圖表讀懂第二次世界大戰》、《我們為何從眾，何時又不？》、《吸血鬼伯爵德古拉》、《柏拉圖和笛卡兒的日常》、《看漫畫了解人體感官》、《湯姆歷險記》、《天天在家玩創藝》、《騙局》（以上均為商周出版）。