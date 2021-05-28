大陸湖北省鄂州市日前驚爆一家三口亂倫事件，一系列性愛照和鹹濕對話宛如八點檔狗血劇情，在網路上瘋傳，讓不少大陸網友直呼「毀三觀」，除此之外還爆出「亂倫同好」微信群組，進行換妻、換女兒等交流。不過亂倫事件究竟真有其事，還是惡搞造假，尚待警方釐清。

根據大陸網站《唯美村》報導，有網友在微博整理出鄂州一家三口的「毀三觀」事件，一共有139張照片和378頁的對話截圖，指出父親從事工程業，女兒則是就讀法律相關科系，一家人在對話群組內除了討論日常生活和學校情況外，還有不少談及性愛的露骨對話，父親還曾要求女兒「乳頭給老爸親一親」，女兒也馬上照辦，立刻拉下內衣自拍露乳照滿足父親，而且女兒還疑似懷了父親的骨肉。

鄂州父女一系列性愛照和鹹濕對話宛如八點檔狗血劇情，在網路上瘋傳。（圖／翻攝自推特）

根據一家人的對話截圖發現，亂倫的不僅他們一家三口，還有其他「同好」彼此交流，互相分享父女、夫妻的「連結」影片，或是女兒裸體背影照，甚至還會進行換妻、換孩子，大玩特玩。

消息一出，立刻成為微博熱門話題，不少大陸網友也看傻了，紛紛留言直呼「挑著看完，三觀盡毀」、「感覺他們是一個大群體，太可怕了」、「鄂州父女，真的是震驚死我了」、「他們有圈子的，還有孩子也加入，這要是真的能報警嗎」。不少網友也湧入湖北省公安廳的官方微博，呼籲警方介入調查，但目前尚未有所回應；事後微博上「鄂州父女瓜」的相關話題全數遭到移除。