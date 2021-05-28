德國一名男子生活在農村裡，從小就非常喜歡動物，長大至都市找工作後，他仍然非常想念農場生活，因此毅然決然返回家鄉開農場，日前他在IG分享與牛的互動，只見牛一看到主人後，秒變成一隻狗，直接躺下來討摸，模樣非常可愛。

貝爾格(Joar Berge)出生於德國歐登瓦德山(Odenwald)一個小村莊，家裡經營農場，飼養山羊、鵝、雞、鴨和鴕鳥，他與隔壁農場裡飼養的牛雷希(Rexi)感情非常好，沒想到幾年後，雷希便被人買走，年紀還小的貝爾格根本無法救牠，這也是他小時候的遺憾，而成為農場主人的夢想也在他心裡萌芽。

貝爾格長大後四處旅行，居住過德國都市柏林、曼海姆、法國里維耶拉等地區，漸漸的他對步調快的城市生活感到厭煩，便返回家鄉開農場，首先救出兩隻險被宰殺的牛，分別是艾瑪(Emma)和達吉(Dagi)，儘管起初創業並不容易，但他仍樂在其中，只要看到動物快樂，就覺得一切辛苦都值得了。

貝爾格如今因為動物而改吃素，更於2020年成立非營利組織「Lebenshof Odenwald e.V.」，致力於拯救動物，讓農場成為牠們的庇護所，而貝爾格也創建IG帳號「moustache_farmer」，分享與農場裡動物的日常，日前他po出與牛互動的影片，只見牛看到主人後，似乎感到非常安心，隨後便像一隻狗，趴在主人身上討摸，也看得出貝爾格與動物感情深厚。