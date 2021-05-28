一名日本飼主家中養了6隻喵星人，沒想到這天走進房間時忘了走廊上還有3隻貓，便將房門緊緊關上，直到一小時之後門外傳來淒厲叫聲，才發現3個哀怨身影在門外「罰站」已久，3雙眼睛死盯著門把，渴望進屋的可憐模樣，讓他愧疚之餘，又忍不住笑了出來。

日本飼主日前在推特帳號「@jirosan77」PO文指出，「貓被關在門外1個小時，不知道牠們在走廊上…」畫面中可見，3隻貓咪在走廊上「罰站」，並且睜著無辜大眼死盯著門把，不解為何會被關在門外，渴望進屋的意念在臉上一覽無遺。飼主笑著表示，Potato和Anmitsu站在門前，Mikan則在後面，直到他聽見門外傳來哀怨的貓叫聲，才驚覺3隻貓被他關在外頭。

貓咪被關在門外的可憐模樣曝光後，笑噴19.5萬網友，紛紛留言直呼「感覺快要哭出來了」、「有點悲傷的臉，但是好可愛」、「每隻臉都圓滾滾的，看來伙食不錯」、「要是我家的貓走就跑了」、「貓：等下開門鏟屎的就死定了」。

事實上，該飼主也經常分享家中英國短毛貓的生活點滴，包括他們家的三層推車不是用來收納物品的，而是被貓咪霸佔當成睡床，「一層一戶」的逗趣景象，讓網友看了大讚「使用方式非常正確！」

就連透明收納盒也是貓咪的躲藏天地，即便小小的盒子根本容納不下貓咪的大噸位，但寧願擠成「面目猙獰」也執意將盒子「塞好塞滿」才甘願。