黑熊也懂開泳池派對！美國田納西州一間高中學生在度假村舉辦泳池派對，沒想到意外吸引黑熊闖入，學生們馬上被嚇得逃開，無奈的看著7隻黑熊霸占泳池，有的熊進游泳池裡戲水，有的則是在池邊曬日光浴，讓學生們看了哭笑不得。

綜合外媒報導，傑佛遜郡高中(Jefferson County High School)的青年儲備軍官訓練團(JROTC)，日前至蓋特林堡(Gatlinburg)的小木屋度假，期間學生們聚集在泳池裡戲水，沒想到突然闖入好幾隻黑熊，嚇得學生趕緊逃開，只敢站在遠處觀察黑熊的動向，一名教師約翰遜(Michelle Johnson)便將過程拍下，並分享至youtube引發討論。

影片中可見黑熊一次來了7隻，有些熊待在泳池邊曬日光浴，有的則是跳進泳池玩水，期間還有2隻熊開心的在水裡打鬧，大玩水中相撲，讓約翰遜打趣地表示，這些黑熊也想一起玩水，不過牠們似乎沒有先閱讀泳池使用守則。

約翰遜最後表示，「大煙山上的黑熊很漂亮，但遇到牠們時，請保持距離，且不要餵食」。事後她將此事告知度假村員工，對方表示附近一帶經常能看見黑熊出沒，但同時間出現如此多隻的黑熊，而且還闖入泳池玩水，這狀況非常少見。影片累積12萬觀看次數，不少網友回應「熊也懂得享受啊」、「黑熊比人類更懂玩」。