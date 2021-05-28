獨自在外租屋或是留宿的女子千萬要隨時注意自身安全！一名15歲的加拿大少女喬西（Josie Bowers）先前在美國馬里蘭州一間飯店休息時，突然遇見陌生男子以自製工具輕鬆撬開她的房門，讓她警覺心大起，並隨口說出一句話直接將對方嚇跑，機警反應被網友讚爆。

根據《LADbible》報導，喬西和家人先前曾一起到大洋城（Ocean City）度假，她趁著家人們前往海灘時，獨自待在飯店客房裡洗澡，沒想到卻突然看見房門下伸進一根細長的鐵桿，幾秒後就輕鬆扳動門把，將房門開啟。

畫面中可見，一名陌生男子跪趴在地上，聲稱飯店業者通知他前來修理房門，但喬西不動聲色的觀察對方的穿著打扮，認為不像是修門工人，便機警的朝著屋內大喊「爸爸，有人來修門」，陌生男子見狀後立即落荒而逃。

喬西近日將這段驚險過程重新模擬一次，並PO在抖音（TikTok）帳號分享，影片曝光後吸引逾千萬瀏覽，眾人對於喬西機警的反應讚譽有加，但也驚覺原來房門這麼容易遭到有心人士打開。

事實上，竊賊的作案手法日新月異，過去也有女網友分享竊賊透過一條充電線，就能輕鬆破解防盜門鍊鎖，引來眾人憂心忡忡，直呼「竟然還有這種開鎖方式！」