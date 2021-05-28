俗話說，人不輕狂枉少年，西班牙一名少年因為當初和父母吵架，正值叛逆期的他，一氣之下在自家後院挖出一個驚人的「地下堡壘」，不僅空調、網路應有盡有，還有完整的臥室空間，儼然成了個人的秘密基地，如今豪華地堡曝光，震驚無數網友。

根據《紐約郵報》報導，西班牙少年Andres Canto在2015年時，因為和父母大吵一架，氣憤難平的他深知自己沒辦法徹底離家，乾脆挖個地洞將自己藏起來，以後再鬧衝突，至少有一個地方可以藏身。

當時才14歲的Andres就這樣拿著鐵鍬，在自家後院一點一點的鑿土挖洞，期間也找來朋友加入開挖的行列，如今6年過去了，當初因為賭氣開挖的坑洞，規模從地坑變成了地洞，又從地洞變身成了像樣的地下堡壘，不但有階梯直通地底，內部還加裝了水泥柱支撐，防止倒塌。

足足有3公尺深的地堡，裡頭除了有完整的客廳和臥室之外，還加裝了空調和網路設備，儼然成了完美的私人住所。不過Andres也坦言，地堡並不如外界以為的舒適，尤其遇上雨季時，地堡內就會洪水氾濫，昆蟲、蝸牛更是常見。