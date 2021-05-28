臺北市立動物園因防疫封園邁入第14天，而今(28)日傳出喜訊，金剛猩猩「Iriki」順利誕下寶寶，這也是繼「Tayari」去年10月31日誕下「Jabali」(呷百二)後，金剛猩猩「迪亞哥」第二次當爸爸，讓動物園全體員工都非常振奮，目前還觀察到「Iriki」能正確抱孩子，寶寶開始吸吮母乳。

金剛猩猩「Iriki」懷孕後，體型變得非常大。(圖/臺北市立動物園提供)

交配的肢體動作對金剛猩猩來說，也是一種生活中的情趣，類似人類的親密互動關係，因此2隻雌性金剛猩猩「Tayari」、「Iriki」與「迪亞哥」混群後，保育員就經常觀察到牠們有交配行為，並持續監測雌性個體是否有懷孕，發現「Tayari」順利懷孕，並於去(2020)年10月31日順利誕下「Jabali」(呷百二)。

不僅如此，保育員於去年8月底，也首次以驗孕試紙測到「Iriki」有陽性反應，推估預產期將落在今年的5、6月間，並觀察記錄動物身形與行為變化，保育員在5月下旬時，發現準媽媽「Iriki」的胎位有下降、乳頭突出且乳房脹大等症狀。

金剛猩猩媽「Iriki」已能順利餵寶寶喝奶。(圖/臺北市立動物園提供)

而昨晚金剛猩猩一家回到室內後，「Iriki」只吃少量的西瓜與番茄，食慾與往常不同，並保持躺臥或趴臥的姿勢，且出現破水的現象，園方便安排人員徹夜留守，「Iriki」順利於今天凌晨1點52至54分間產下寶寶，胎盤則是在2點25分左右排出，新生兒的誕生也讓動物園全體員工非常開心，甚至開始猜測寶寶的性別。

去年當媽的「Tayari」也來探視「Iriki」與寶寶。(圖/臺北市立動物園提供)

直到今日天亮後，「迪亞哥」、「Tayari」和「Jabali」都有輪流去探視「Iriki」及新生寶寶的狀況，保育員確認「Iriki」能正確抱寶寶，且讓孩子吸到母乳後，才打開通往戶外活動場的閘門，讓「迪亞哥」一家自行決定是否自戶外放風。