這一隻吉娃娃根本戲精！日本一名飼主日前帶2隻愛犬至醫院打針，其中一隻吉娃娃似乎非常害怕，沒想到針根本還沒碰到牠，牠就開始大聲尖叫，甚至露出痛苦的表情，浮誇式的演技也讓百萬名網友笑翻，表示「當時牠真的害怕『吉』了」。

日本仙台市一名飼主@yukino_sato_養了2隻狗，分別是博美犬「Pon（ぽん)」與吉娃娃「芝麻（ぽん）」，日前她帶愛犬至獸醫院打針，沒想到吉娃娃似乎非常害怕，一看到針就不斷發抖，期間護理師將牠抱在懷中，以防牠亂動，沒想到針根本還未碰到牠，吉娃娃就開始大叫。

影片中可見，吉娃娃「芝麻」表情非常緊張，針頭一靠近牠後，就馬上放聲尖叫，甚至露出非常痛的表情，好像針已經打在牠身上一樣，讓全場看了捧腹大笑，直到醫生真的開始打針後，吉娃娃才冷靜下來，好像在說「打針其實也不可怕嘛！」。

反觀另一隻博美狗Pon則相當淡定，全程都沒有動，非常安靜地讓醫師打針，與吉娃娃的表現形成對比。主人不禁苦笑的表示，去年愛犬也是在同一間醫院，並由同一個醫師幫忙打針，「看來在過去的1年裡，芝麻長大了不少，已經記住打針的恐懼，所以才會露出這種表情」。