美國一名網友日前瀏覽Google地圖時，意外發現猶他州（Utah）一戶人家似乎跟鄰居積怨已久，只見草坪上大大的不雅字眼，顯示雙方火藥味濃厚，畫面曝光隨即掀起熱議。

根據《太陽報》報導，有網友日前使用Google地圖時，意外發現猶他州西瓦利城（West Valley City）附近民宅草坪上出現粗俗的字眼，大大的「Bitch」（婊子）字樣，搭配巨大的箭頭，指向某戶人家，挑釁意味相當濃厚，讓他不禁打趣笑說「我想鄰居之間可能相處得不太好…」。

畫面曝光後網友全笑翻了，認為鄰居間的鬥爭透過割草一覽無遺，尤其是這樣的惡趣味還被記錄在Google地圖上，紛紛留言直呼「史詩般的發現」、「太好笑了，求定位地點」、「拜託告訴我在哪」、「好想去拍個認證照」。

what the fuck are these weird phantom buildings on google maps. they're just clipping into other buildings. they're not real. wtf pic.twitter.com/hTxmXtvGeO — Kimberly (@iiboharz) May 15, 2021

事實上，不少人會使用Google地圖查看道路實景，前陣子也有一名英國女網友在曼徹斯特（Manchester）意外發現，有4棟「幽靈大樓」矗立在街景圖中，但實際上當地根本沒有類似大樓，讓她瞬間雞皮疙瘩四起。