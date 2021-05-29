若是在森林中聽到狼嚎，肯定會讓人不寒而慄！美國野狼研究計畫團隊在明尼蘇達州北部，架設攝影機觀察狼群的行為，期間意外拍到一隻小狼，第一次發出「狼嚎」的畫面，僅4周大的牠聲音非常宏亮，賣力嚎叫的模樣相當可愛。

由於人類對狼夏季時在北方的生活習性了解甚少，因此美國野狼研究計畫團隊(Voyageurs Wolf Project)對此進行研究，長期關注明尼蘇達州樵夫國家公園(Voyageurs National Park)周遭狼群夏季時的行為，了解狼的捕食習性及生活習慣，再者狼幼崽都出生於春季，也能藉此了解狼如何哺育孩子。

狼幼崽聽到嚎叫聲後，隨後跟著發出狼嚎回應，模樣非常可愛。(影片來源/youtube/Voyageurs Wolf Project)

日前團隊透過隱藏攝影機，拍到狼幼崽首次狼嚎的畫面，只見小狼在攝影機前停下腳步，聽到四周響起狼嚎聲，不甘示弱的牠決定要回應對方，彷彿用全身集氣，隨後抬頭發出狼生第一個「嗷嗚」，不過聲音不如成年狼渾厚，而是較為尖銳。

研究人員表示，「這一隻狼寶寶僅4周大，以這個年紀來說，牠的聲音算是非常宏亮了，且足以與家庭其他成員溝通」，而狼幼崽發出狼嚎後，也能聽到其他家族成員吼聲「回應」，確認彼此位置。不少網友表示「狼雖然很兇猛，但牠們小時候好像小狗，實在是很容易忘記牠們是猛獸」、「我養的6個月大德國牧羊犬，一聽到狼嚎後，情緒瞬間變得很興奮，不斷狂吠，好像以為對方是同伴」。