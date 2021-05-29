鴨仔蛋是將快孵化成雛鴨的鴨蛋，用開水煮熟後，再敲開蛋殼食用的料理，入口時可以看見小鴨的骨骼或羽毛。不過日前卻有苦主透露，家中的鴨仔蛋忘了吃，竟意外孵出成群小鴨，畫面曝光網友全笑翻了。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，朋友家中的鴨仔蛋忘了吃，沒想到日子一久竟孵出「小鴨大軍」，直接升格為「鴨農」，好好照料這些小鴨，面對突如其來的轉變，讓朋友只能無奈苦笑「這一年什麼事都會發生」。

原PO友人購入鴨仔蛋後，沒想到因為忘了吃，直接孵出「小鴨大軍」，意外升格為鴨農。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書社團）

畫面中可見，2、30顆的鴨仔蛋被裝進白色收納箱及紙箱保存，鴨仔蛋上隱約可見裂痕，其中一顆甚至有即將破殼而出的態勢，果真不久後依序孵化出小鴨大軍。

超展開的劇情發展，震驚不少網友，紛紛留言直呼「原來鴨仔蛋孵的出來」、「投資報酬率很高」、「一個不小心就踏入養鴨世界」、「可以再產出千千萬萬個鴨仔蛋」；不過也有網友打趣笑說，「超前部署冬天存糧嗎」、「留著之後吃烤鴨啊」、「冬天可以吃薑母鴨了」、「恭喜獲得冬季糧食一批」。