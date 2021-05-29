這一年來受到新冠疫情的影響，許多人可能因此失業，不過日本有一名無業男子，過著零收入的生活長達3年，他既沒有工作也未被包養，但卻能免費獲得吃住，意外引發外界好奇，原來他利用7支手機填問卷賺點數，並靠著店家的優惠券與集點來換取食物，生活方式讓不少人大開眼界。

綜合日媒報導，39歲的「どぴゅ監督」曾做過成人片素人演員、臨時工及背包客，但自從3年前失業後，他就沒有再工作過，就算沒有存款，他每天仍可以獲得免費食物與住的地方，神奇的生活方式引發討論，日本節目「ABEMA変わる報道番組#アベプラ」也決定貼身採訪，了解他如何不花半毛錢過生活。

「どぴゅ監督」擁有7支手機，大多是用他以前的薪水買來的，他會用手機尋找問卷填寫，以此賺取積分和禮物，再者，日本有不少餐廳和超商會透過「集積分換禮品」的方式吸引消費者，「どぴゅ監督」便利用這點獲取免費食物，甚至還有日用品，沒有房子的他，則長期輪流住在3名朋友家，並以幫忙做家事或跑腿作為房租，或與朋友換取二手物品。

「どぴゅ監督」更提到，有時信用卡的迎新禮品也非常不錯，他甚至藉此免費住進高級酒店，若用積分換到較有價值的物品時，他還會進行轉售，拿賺來的錢支付電話費及其他開銷。當節目單位問他為何不工作時，「どぴゅ監督」則回應，有了工作後時間與住處就會被固定住，讓他經濟壓力很大，而他是個不喜歡被拘束的人，且對於現在的生活也很滿意，因此並不想工作。

而提供住宿的友人則表示，平時消費後的積分也會送給「どぴゅ監督」，但絕不會提供金援幫助，就算是一起吃飯，也都是採AA制。而「どぴゅ監督」的生活方式曝光後，讓不少人看傻眼，有人認為他臉皮很厚，但也有人表示，起碼他不是啃老族，也算是靠自己的努力在生活。