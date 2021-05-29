國外一隻雪橇犬被女主人規定不能至二樓玩，沒想到調皮的男主人竟在樓梯口誘惑牠，不斷向牠招手，雪橇犬最終忍不住偷偷爬上樓，躡手躡腳走樓梯的模樣非常可愛，影片更是累積260萬觀看次數。

男網友@bonatrick與妻子養了一隻阿拉斯加雪橇犬馬洛(Marlo)，日前女主人規定牠不准上樓，聽話的馬洛只好待在樓梯旁，模樣看起來非常委屈，期間男主人發現後，便想測試看看馬洛的反應，站在樓梯口向牠招手，馬洛最終禁不起誘惑上樓。

影片中可見，馬洛先是在原地定格默默望向一旁，確認女主人不在附近後、便躡手躡腳的爬上樓梯，最終成功偷渡到二樓，宛如小偷的模樣逗得男主人捧腹大笑。不少網友笑著說「我家的狗也會偷偷來，牠經過走廊時，尾巴常會打到牆上發出聲音，隨後我就會看著牠，之後牠就知道走路時不要搖尾巴，讓我找不到牠」。

不過也有人氣憤的認為，狗在家的活動空間本來就不大，為何要限制牠們，有網友則幫忙緩頰，「我也不讓愛犬跑到二樓，因為我另外還養了一隻貓，貓把二樓當自己的地盤，當狗上樓時，不合的牠們經常會打架，把家裡用的亂七八糟」、「我的愛犬是有關節問題，所以我也不讓牠爬樓梯」。