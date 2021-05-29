英國倫敦有一對情侶日前回到家後，發現前門出現一隻狐狸，牠看到人後嚇得闖入屋內，並躲進洗衣機裡，期間甚至探出頭查看外面的狀況，讓夫妻倆看了直呼太可愛，之後費了好大一番功夫，才成功將狐狸引誘至戶外。

Honestly, guys. I’ve got a fox stuck in my washing machine. WHAT THE ACTUAL FOX pic.twitter.com/dyVBTiTEXn — Natasha Prayag (@NatashaTP) May 25, 2021

居住在倫敦斯特里薩姆(Streatham)一對情侶娜塔莎(Natasha Prayag)和亞當(Adam Coates)，日前拜訪完男方父母後返家，在卸下行李時，發現前門出現一隻狐狸，而情侶倆趕緊上前想將牠趕跑，沒想到狐狸竟從敞開的前門溜進屋裡，由於當天天色已暗，夫妻倆翻箱倒櫃找了半小時之久，才終於在洗衣機裡發現狐狸。

期間狐狸還探出頭來觀察情侶倆，娜塔莎表示「狐狸溜進屋後，一開始很震驚又驚慌，之後就變成好奇」，認為狐狸可能覺得洗衣機裡又小又暗，給牠一種安心的感覺，所以才會躲在裡面不肯離開，娜塔莎更笑著說「從我們拍的照片可以看出，牠看起來很放鬆，而且似乎非常開心」。

不過讓狐狸一直待在洗衣機裡也不是辦法，兩人便試著吹口哨把牠引出來，但狐狸仍不為所動，夫妻倆之後還用豌豆義大利麵誘惑牠，起初狐狸並沒有反應，直到過了5分鐘後，狐狸才聞到碗豆的味道，便緩緩爬出洗衣機，但牠靠近聞了義大利麵後，又趕緊跑開了，娜塔莎則立刻關上家中所有門窗，以免狐狸又闖了進來。

娜塔莎事後提到，「狐狸雖然不討人喜歡，甚至覺得牠們很愛搗蛋，但狐狸其實跟其他生物一樣，只是想生存，且當時狐狸非常溫馴，也並未做出攻擊人的舉動，所以才會用較溫和的方式趕牠離開」，也提醒民眾若碰到類似情形，可聯繫狐狸救援機構Fox Project。