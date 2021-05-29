不少家長望子成龍、望女成鳳，希望孩子在求學過程中名列前茅，不過大陸網站上日前瘋傳一篇小學生作文，該名小學霸透露，自己每次考試都是全班第一，但最近一次的考試成績出爐變成第二名，這並非他成績退步，而是刻意為之，背後原因就連老師都嘖嘖稱奇，還稱讚他是可造之材！

綜合陸媒報導，小學霸的這篇作文在網路上瘋傳，只見他以「成績很穩定」為題，內容提到自己每次都考第一名，但這次期中考試考了第二名，讓師長都很意外，爸爸認為他退步了，但他堅持自己成績沒有變差，甚至在爸爸追問下才坦承「我是故意讓著原來的第二名的」。

小學霸認為，自己考第二名「比較划算」，奇妙論點在網路上引發關注。（圖／翻攝自微博）

小學霸接著解釋，如果自己考第一名，爸爸只會給他人民幣100元（約新台幣442元）作為獎勵，但另一名同學考第一名的話，他的爸爸會給人民幣1000元（約新台幣4420）嘉獎，對方還說會分一半的錢給自己。於是小學霸評估後認為，這比自己考第一名還要「划算」，便故意考差，退居第二名。

老師看見小學霸的論點後也忍不住嘖嘖稱奇，不只給出「優+」評價，還大讚小學霸「孺子可教，可造之材！」