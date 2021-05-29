媽媽可不是好惹的！英國一名自然野生觀察家近日發現，一對紅隼夫妻今年4月，又飛回北約克郡同一顆老樹下蛋，去年牠們其中一顆蛋被寒鴉吃掉，因此今年牠們變得更謹慎，日前紅隼媽媽順利產下6顆蛋，為了抵禦掠食者，牠不眠不休守在樹洞裡，甚至與掠食者扭打起來，順利將對方踹飛。

紅隼媽為了保護孩子，與掠食者扭打在一起，甚至打到全身是傷，讓人直呼很偉大。(影片來源/youtube/Robert E Fuller)

根據《The Dodo》報導，自然野生觀察家富勒(Robert E Fuller)先前觀察到一對紅隼夫妻，每年4月都會飛回北約克郡Thixendale地區一棵老樹上下蛋，因此他也在樹洞裡裝設隱藏攝影機進行觀察，富勒表示「去年紅隼媽媽下的一顆蛋，被一隻寒鴉(jackdaw)吃掉，今年牠拒絕再讓這種事情發生」。

紅隼媽媽順利產下6顆蛋，但也是牠惡夢的開始，牠必須時時刻刻保護蛋的安全，以免被寒鴉與貓頭鷹吃掉，在孵化過程的1個月裡，2隻寒鴉試圖跑進樹洞裡，多次被紅隼夫妻阻攔，一日雄紅隼外出捕食，當時只剩下雌紅隼留守，寒鴉再次入侵，富勒表示「2隻鳥打到筋疲力盡，紅隼的臉上全是血」，最終紅隼媽將寒鴉踹下樹洞，再次守護孩子的安全。

但這一場打鬥也使洞內的蛋散出鳥巢，富勒便決定插手幫忙，趁紅隼媽不注意時，將牠的蛋整齊擺回鳥巢裡，方便牠繼續孵蛋，富勒表示「一般來說，人類不應該插足大自然，但面對紅隼這類瀕危動物，有明確進行干預的理由」，數周後6顆蛋順利孵化，這一段過程也讓不少人佩服，表示「母愛不分物種」。