美國演員曾在2009年時公開一段冰箱食物無端消失的影片，一裝監視錄影器才發現家中櫥櫃中竟藏著一名「詭異的長髮女子」，一到半夜便會爬出並像女鬼般在家中遊盪、偷吃東西，嚇壞所有人。而近日這段影片又被網友翻出討論，再度引發話題。

根據外國媒體《每日星報》的報導，來自美國曼哈頓的男演員喬卡明斯（Joe Cummings），在2009年時發現家中廚房及冰箱裡的食物經常無緣無故的消失，氣得他忍不住質問女友，卻遭到女友否認，喬卡明斯為了找出「嫌疑犯」，便偷偷在廚房的天花板上加裝監視器，當晚果然就拍到歹徒行竊的畫面。

只見影片中出現一名披頭散髮的詭異女子，她趁著喬卡明斯入睡後便從門上方的櫥櫃中爬了出來，並小心翼翼的將腳踩在餐桌上，再觸碰地面緩慢走向流理台，接著她疑似在櫥櫃中躲太久，竟然直接在洗碗槽中小便，解放完後才走向冰箱搜刮裡面的飲料及食物，甚至坐在客廳的沙發上看電視，享受一個人的時光，吃飽喝足後才滿足的爬回櫥櫃中。

喬卡明斯看到影片後頭皮發麻趕緊報警，警方到場後也立即逮捕該名女子，經過細查後才發現這名女子其實已在喬卡明斯家中的櫥櫃裡生活了2周。喬卡明斯受訪時表示，他不敢相信竟然發生這種事情，也不理解女子到底怎麼入侵位於頂樓的家，而警方依照過去的經驗研判，這名女子原本應該是想要搶劫只是後來打消念頭，因為這種事情已經不是第一次發生。

網友看到影片後也紛紛留言「太恐怖了」、「這女的精神沒問題嗎？」、「我還以為看到女鬼」、「這就是為什麼家裡要養狗」、「她竟然還嘴對嘴喝飲料，太噁心了」、「如果是我肯定被嚇死」、「光看影片就全身起雞皮疙瘩」。