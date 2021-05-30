在普遍印象當中，黑人的基因相當強大，儘管另一半是白人或黃種人，生下來的孩子還是大多數都會擁有黝黑的膚色。外國一名男子近日拍片分享，自己一出生就有著白皙的皮膚，讓他的黑人爸爸感到非常不解，懷疑自己可能被妻子戴綠帽，沒想到驗了DNA後，卻慘遭結果打臉。

根據外媒報導，20歲的比利（Billy Dunn）爸爸為黑人，媽媽則是白人，兩人在懷他的時候並沒有結婚，也沒有正式在一起，因此當他出生後，黑人爸一看到他白皙的皮膚、湛藍的雙眼和柔順的頭髮，就開始懷疑自己不是比利的生父，雖然白人媽解釋：「他是你的小孩，不過是膚色淺了點」，但黑人爸仍不願相信：「其他孩子還可能是我的，但這個是不是…就不太好說」。

在其他人的建議之下，黑人爸最終決定要帶比利驗DNA，等待結果的期間，甚至還將比利送到寄養家庭，直到檢驗結果出爐，確定比利真的是自己的小孩，才終於把他接回家中。對於自己異於其他兄弟姊妹的膚色，比利也不太清楚原因，「別問我為什麼這麼白，我也不懂基因的原理」。

如今比利是一名小有名氣的網紅，時常在TikTok上分享健身影片，或是自己的家庭故事，因為獨特的「血緣」，讓他經常遇到一些種族歧視的場面，比利期望能夠透過自己的分享來讓大眾了解作為一名混血，在文化上和其他人有哪些差異，「如果有人和我一樣，卻正在為了自己的身分苦苦掙扎，我希望讓他們知道他們並不孤單」。