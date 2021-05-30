隨著新冠肺炎疫情持續在各國爆發，不少民眾因此染病身亡，卻也有人因此受益。英國知名貴族過去曾因私生活淫亂而聞名，他除了一名妻子外還另外擁有74名情婦，但他卻在去年4月時染疫過世，而他將近2300萬英鎊（約新台幣9億元） 的財產，也將由「正宮」繼承。

根據英國媒體《鏡報》的報導，被封為英國「古怪貴族」的第七代巴斯侯爵（7th Marquess of Bath）亞歷山大錫恩（Alexander Thynn），總是穿著鮮豔、多彩的服裝，並留著披頭長髮以及大鬍子，與大眾對於「貴族」的印象大相逕庭。另外，他還因為擁有占地超過9000英畝的私人野生動物園，養著各式各樣的動物，以及多達74位的「後宮佳麗」而聞名全世界。

Alexander Thynn, ladies and gentlemen. The 7th Marquess of Bath and possibly my favorite person in the nobility. pic.twitter.com/A0npkEWDIM — Haley Caldwell (@haleymcaldwell) May 16, 2015

《太陽報》的報導中指出，亞歷山大錫恩曾在1969年時橫刀奪愛，成功說服匈牙利女模安娜蓋兒（Anna Gael）與自己的丈夫離婚並與他共結連理，沒想到隔年開始他便改為「開放式戀愛」，一連與超過74名女性發生關係，並將她們納入「後宮」搬進朗利特莊園（Longleat）一同居住，對外還聲稱她們為「老婆」（wifelets），讓外界大感不可思議。

The Marquess of Bath Lord Alexander Thynn has sadly just died. Colourful chap, he was an 87 year old mega-rogerising hippy with dozens of young wifelets. I tried to speak to him once after a man was found dead on his Longleat estate but he said he was too busy reading pornography pic.twitter.com/C2GI406o7B — Mike Parry (@mikeparry8) April 6, 2020

先前亞歷山大錫恩接受採訪時表示，單一個配偶制度太容易出錯，他喜歡變化帶來的興奮感，所以他總是夜夜笙歌，還曾傳出開設毒品派對，與眾佳麗們一同狂歡，因此被封為「朗利特的腰」（The Loins of Longleat）。

亞歷山大錫恩的第53任「老婆」謝里吉勒姆（Cherri Gilham）曾出面爆料，雖當時她住在莊園裡的獨棟小別墅中，但卻經常受到其他女人們的誹謗，逼得她得當個雙面人，而亞歷山大錫恩卻十分享受這種宮廷鬥爭，另外還會不斷要求與她「連結」，讓她最後還是選擇分手。

而亞歷山大錫恩在2020年4月染疫並離世後，他所擁有的2300萬英鎊（約新台幣9億元）高額遺產，即使扣除稅金仍有1440萬英鎊（約新台幣5.6億元），而這筆巨款「將由誰繼承」也成為眾人關注的焦點。只是沒想到他在遺囑中提到，財產中的100萬英鎊（約新台幣3922萬）會先分給77歲的「正宮」安娜蓋兒，剩下的錢則分給安娜蓋兒的子女，以及信託基金與動物園的維護費用，絲毫沒提到要分給「小三們」多少錢，因此也有媒體認為這些情婦將會被一一逐出亞歷山大錫恩的豪華莊園中。