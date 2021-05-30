英國一名男子日前到量販店購物，經過海鮮區域時，意外發現2隻擁有鮮豔橘色的罕見龍蝦，他一眼就認出了牠們的真實身分是「加拿大螯龍蝦」，據了解捕捉到2隻的機率只有10億分之一，嚇得他急忙叫來量販店經理，最終成功幫助這2隻龍蝦，擺脫被人吃下肚的命運。

TIL: Orange lobsters are incredibly rare, usually lobsters only turn orange/red after being cooked.

Two rare Canadian ones were spotted at a fishmongers and are now living the aquarium life.https://t.co/8w512erOdi — Erna Mahyuni (@ernamh) May 30, 2021

根據《鏡報》報導，47歲男子喬瑟夫（Joseph Lee）日前到萬客隆量販店（Makro Wholesale）購物，當他逛到海鮮區的時候，意外在水箱內看見2隻稀有的「加拿大螯龍蝦」，讓他感到相當震驚，「我當時從遠處就看到這2隻橘色的龍蝦，一開始還以為只是玩具，因為我從未看過還沒煮熟就已經呈現橘色的龍蝦，結果走近後發現牠們還活著，我簡直不敢相信自己的眼睛」。

喬瑟夫透露，過去曾有魚販告訴他，要抓到1隻加拿大螯龍蝦的機率是3千萬分之一，同時擁有2隻加拿大螯龍蝦的機率相當於10億分之一，「這就等於被閃電擊中過3次，而且每次都存活了下來，完全是難以想像的」。

喬瑟夫擔心如果自己沒有作為，這2隻珍貴的龍蝦就會以每隻25.5英鎊（約新台幣998元）的價格被賣出，變成某人餐盤上的佳餚，因此立刻找到量販店餐飲部的經理商量，最終對方同意將這2隻龍蝦捐贈到伯明翰海洋生物中心（Birmingham Sea Life centre），對此喬瑟夫開心地表示：「能夠親眼看到這2隻顏色極美的龍蝦真是不可置信，我很高興可以拯救牠們」。