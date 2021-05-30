不只人類擁有情感，就連狗狗彼此之間也有著深厚的友情。外國一名飼主家中的黃金獵犬從小患有癲癇症，雖然透過藥物治療已經有所改善，但偶爾還是會發病，近日飼主查看家中監視器發現，黃金獵犬某次發病時，另一隻狗狗居然馬上衝上前安撫牠，讓飼主和網友們看了都相當感動。

萊克從小就患有癲癇，雖然經過藥物治療已經好轉許多，但偶爾還是會發病。(影片來源/YouTube/ViralHog)

黃金獵犬萊克（Laker）3個月大時就開始癲癇發作，直到6個月大時被獸醫診斷為「神經動作癲癇（Psychomotor Seizures）」，每當發作時牠總會處在極度混亂的狀態下，不斷奔跑、哭號，不過在接受藥物治療後，已經改善了不少，但偶爾還是有機會發作。

為此，萊克的飼主特地在家裡裝設監視器，以便可以隨時查看萊克的狀況，豈料居然看見了令人意外的一幕。事發當時，原本躺在地上休息的萊克癲癇再度發作，只見牠突然站起身，左右搖擺幾下頭之後，就往畫面右手邊跑去，家裡另一隻狗狗蘿西（Roxy）見狀，立刻衝上前，用身體壓住了萊克，很快牠的情緒和狀態就穩定了下來。

事後萊克似乎非常感謝同伴的幫忙，一直搖著自己的尾巴，湊近蘿西的身體表達親近。飼主看完整個過程後，感到非常震驚和感動，直言蘿西從沒接受過相關的訓練，「蘿西總是保護著我們全家人，牠和萊克也非常相愛，所以牠會做出這樣的行為並不特別，但還是讓我們感到非常驚訝」。

影片曝光後，不少網友也同樣感到震驚，紛紛留言：「牠從未受訓卻很好地幫助了伙伴，這實在太瘋狂也很美好」、「牠看起來就像是在告訴對方：『嘿！伙伴沒事的』，然後牠就穩定下來了」、「牠們絕對是彼此最好的朋友」、「蘿西很快就反應過來萊克癲癇發作，我驚訝到不知道該說什麼」。