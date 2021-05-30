隨著全球氣候異常，不少罕見的深海魚類紛紛出現。一名網路音樂家艾力克斯（Alex Albrecht）日前與家人搭乘郵輪出海時，在海中發現一隻巨型鯊魚在船底下盤旋，他將震撼的一幕拍下上傳至網路上，引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》的報導，網路音樂家艾力克斯因經常在網路上分享自己的音樂創作及私下的生活而受到大批網友關注。艾力克斯不久前，曾與家人一同搭乘郵輪，參加為期6周的大西洋海域郵輪之旅，沒想到郵輪行駛至大西洋海域後，就看見海面上出現一隻巨大生物，遊客們紛紛前往甲板上走近觀看，才發現疑似瀕臨絕種的「巨齒鯊」（Megalodon）盤旋在郵輪下方，巨大的身形讓現場所有人看到後尖叫聲四起，艾力克斯還發出「我的老天爺呀」的驚呼聲。

影片上傳後也吸引400萬名網友觀看轉發，紛紛留言「天哪！真的好大隻」、「這就是大白鯊嗎？」、「光看影片都覺得好震撼」、「好險你們都在船上」、「嚇死人了」。

一隻巨大鯊魚盤旋在郵輪下方，讓遊客們忍不住尖叫。（圖／TikTok＠.alex.albrecht）

但也有鯊魚愛好者跳出來表示，其實這隻鯊魚名為姥鯊 （Basking shark），又稱象鯊或是象鮫，是世界上僅次於鯨鯊的第二大魚類，最大身形可長達12公尺、體重約6噸，主要棲息在蘇格蘭西海岸、威爾斯、英格蘭西南部等溫帶海洋區，行動相當緩慢，靠著吃浮游生物維生，對人類不具有攻擊性。但牠們也因為繁殖速度慢加上人類的過度捕殺而瀕臨絕種。