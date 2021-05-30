雖然大自然世界相當殘酷是眾所周知的事情，但親眼目擊獵食現場還是會有些於心不忍。近日美國一名男子和朋友一起前往南非國家公園旅行，晚上在別墅旅館休息時，發現院子竟闖入了一隻羚羊，牠不斷在窗前徘徊，然而不久後，一隻鬣狗就突然竄出，瞬間撲到羚羊身上，將牠狠咬致死。

大彎角羚闖進別墅院子時，尾巴早已被咬掉，傷口不斷往外冒出鮮血。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

根據《The South African》報導，22歲的貝倫（Weston Behlen）日前和朋友一同前往南非克魯格國家公園（Kruger National Park）旅行，26日晚間他們一行人待在位於提姆巴瓦提（Timbavati）的國王營地（Kings Camp）休息，突然聽到一聲巨響，好像有什麼東西撞到了門上，查看後發現居然是一隻大彎角羚（Kudu），牠因為緊張而口吐白沫，屁股處的尾巴似乎被咬掉了，還在不斷冒著鮮血。

貝倫對於眼前的景象感到十分新鮮，於是拿出手機、隔著大片玻璃窗拍攝，豈料過沒多久，一隻鬣狗就突然從灌木叢中竄出，撲向大彎角羚的脖子狠咬，雙方糾纏一陣子後，大彎角羚就失去生命，鬣狗見狀先是將牠「開腸剖肚」，再呼喚其他同伴前來享用，最終2隻鬣狗合力，把大彎角羚的屍體拖出了院子。

目擊到這麼驚悚恐怖的瞬間，貝倫和朋友全都看呆了，「我們全部都被嚇壞了，因為不知道牠們會不會打一打，就砸破玻璃闖進房子裡」，貝倫透露自己來自奧馬哈（Omaha），平時根本沒機會見到這樣的情景，「最終害怕變成興奮，這段時光成了讓我們腎上腺素飆升的時刻」。