隨著全球各地氣候異常，大陸近期的天氣更是變化詭譎，位於廣西的梧州地區日前刮起怪風，2名正在為一棟大樓洗窗的洗窗工人被這陣怪風吹到左右搖晃、不停旋轉，而身上僅由一條安全繩綁住，讓現場目擊的民眾全被嚇傻。

根據大陸媒體的報導，大陸廣西梧州於本月25日突然吹起一陣強風，當時有2名洗窗工人以垂掛的方式在一棟高樓清洗外牆與窗戶，他們兩人被狂風吹到高空中左右擺盪，甚至一度撞上牆壁，只能無助的緊緊抓住綁在身上的安全繩等待風勢穩定，所幸兩人最後都沒有受傷，順利脫困。

這驚險的一幕被其他大樓裡的民眾拍了下來放到網路上，網友看了紛紛留言「他們這樣好危險」、「這風來的太突然了」、「安全繩真的得綁好，要不然一個不小心就完了」、「洗窗工人真是個玩命的工作」、「好險他們都沒事」、「不久前不是才因為這樣發生意外，實在太可怕了」。

事實上，大陸湖北省武漢在本月10號也曾發生過一樣的事情。湖北氣象中心曾通報當天下午將會有雷電及大風，最大陣風可達到14級，但大約在下午1點半左右，2名洗窗工人還是被派去高樓清洗位於10樓高的外牆，沒想到天氣突然驟變掀起狂風暴雨，突如其來的10級強風讓吊籃劇烈晃動，直接撞上大樓的牆壁，2名洗窗工人因此被撞到昏厥，獲救時已失去呼吸心跳，而這場暴雨也造成當地多處積水、廣告看板被狂風吹落。