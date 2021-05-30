現代科技越來越發達，就算不出門也能夠透過網路認識新朋友，但卻也從中衍生出不少問題。日前英國一名男子在交友軟體上想要和14名曖昧對象傳送訊息，然而卻不小心將所有人都拉進同一個聊天群組中，男子發現自己的糗事後，嚇得立刻退出群組，這14名女網友也意外因為此事認識了新的朋友。

根據《LADbible》報導，這名男子在交友軟體上的暱稱是「英國威爾（British Will）」，並且認識了多達14名的曖昧對象，前陣子他想同時給這些女網友發送訊息：「嘿陌生人！我們因為疫情都還沒見過面，想問問妳是否還單身？」。

然而在操作時卻不小心出了錯，將這14名女網友全拉進了同一個群組中，其中一人很快察覺不對勁，氣憤地說：「你這是一次給14個女生發訊息嗎？再見了先生」，面對這樣尷尬的窘境，英國威爾嚇得立刻退出了群組，原本想要「漁場管理」的計畫全都被自己打亂了。

而留在群組內的14名女網友雖然互不相識，但都沒有跟著退出，反而開心地聊了起來，其中一些人曾和英國威爾出去約會過，但也有從未和他見過面的人，最後這群女網友甚至將群組名稱改為「英國威爾的天使們（British Will's Angels）」，感謝他的「渣男」舉動，讓她們能夠認識彼此、成為朋友。