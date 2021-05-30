隨著社群媒體的興起，不少人靠著拍攝影片或是直播賺進大把鈔票，但也為了影片吸引網友注意而出現許多「拍片亂象」。印度一名Youtuber日前為了賺取點閱，將自己的愛犬綁在氣球上，並將牠升空起飛的過程拍成影片放到網路上，引起大批網友的撻伐。

根據英國媒體《鏡報》報導，來自印度新德里的32歲知名Youtuber高拉夫夏爾馬（Gaurav Sharma），因經常拍攝各種腦動大開的挑戰影片，並分享私底下的生活而在網路上吸引超過400萬人追蹤。

高拉夫夏爾馬近日再度更新影片，影片中他先是與好友一同前往氣球專賣店購買多顆氦氣球，然後綁在家中的博美犬「Dollar」身上，接著他們前往一處空地試圖讓狗狗起飛，最後他爬上車頂並將狗狗往上推送，使牠成功漂浮在空中，沒想到下一秒狗狗就撞上一旁的陽台欄杆，經過掙扎後才又繼續向上飛。

博美被綁上氣球後雖成功起飛，卻也撞上一旁的陽台欄杆。（圖／YOUTUBE）

這樣的挑戰雖成功引起網友的注意，卻也因此遭到批評，紛紛留言「你有想過狗狗會因此喪命嗎」、「狗摔下來怎麼辦」、「你怎麼可以為了點閱而讓狗狗做這麼危險的事情」、「又是一個為了點閱而不經過大腦思考的傢伙」、「拜託可以停止你做的蠢事嗎」、「這是虐待動物吧」，最後高拉夫夏爾馬也因為被太多人檢舉而撤下影片。

隨後高拉夫夏爾馬在個人社群上發文道歉承認錯誤，不斷強調自己是個動物愛好者，平常十分疼愛寵物，因此拍攝影片之前都有做好安全措施，不會讓狗狗受到傷害，但他的言論網友似乎不埋單，再度成為話題。