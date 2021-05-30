隨著新冠肺炎疫情持續在各國爆發，不少國家紛紛投入大筆資金向研發廠商購買疫苗救命，但一間診所卻因為有人粗心將存放新冠疫苗的冰箱插頭給拔掉，造成疫苗全部壞掉，最後只能全數報廢，遭民眾罵翻。

根據《Khaleej Times》、《法新社》的報導，自從新冠肺炎爆發以來，擁有650萬名人口居住的吉爾吉斯共和國，已累積超過10萬人遭到新冠感染，死亡人數超過1700多人，急需施打疫苗才能緩解危及的情況。吉爾吉斯的疫苗一向仰賴外國捐贈，今年3月陸續收到大陸捐贈的國藥集團（Sinopharm）新冠疫苗以及俄羅斯捐贈的Sputnik-V疫苗，目前已有5萬多人接受第一季的疫苗施打，而Sputnik-V的疫苗也比較受到當地民眾的歡迎。

不過，位於吉爾吉斯首都比什凱克的一間公立診所，於今年4月時發生一起離譜的事件。原本存放1000劑Sputnik-V疫苗的冰箱插頭，疑似被診所裡的員工拔除，導致1000劑全部疫苗報銷，而拔除的原因竟然是為了幫手機充電。衛生部長貝謝納力耶夫（Alimkadyr Beishenaliyev）在這周召開的公開說明會時僅表示，罪窺禍首疑似是診所裡的清潔工，目前還在調查實際原因，讓外界相當不滿，批評聲浪不斷。

另外，自毀疫苗的事件也發生在日本福岡國立大牟田醫院。該院日前才進了一批專門提供給醫護人員施打的輝瑞新冠疫苗，卻因為人為疏失使疫苗長達3小時都在室溫下，最後全數報廢，而院方也在29日召開記者會公開道歉，同樣被民眾罵翻。