新冠肺炎疫情在全球肆虐，造成不少悲劇發生，許多人只能眼睜睜看著染疫的家人過世，或是連親人的最後一面都無法見到。近日馬來西亞一名女子因為確診新冠肺炎的關係，錯過了病逝父親的最後一面，只能躺在床上看著父親的照片落淚，至今仍無法親自到墳前探望。

@affeafirzana The hardest moment was i received the news that Abah passed away, masa aku masih terlantar sakit di hospital dan tak dapat tengok abah kebumi 😢 ♬ original sound - Charli Queen 👑

根據《The Star》報導，馬來西亞女子阿菲（Affea Firzana）在齋戒月第一周（4月12日當周）開始感到身體不適，出現發燒、呼吸困難等症狀，在病情急速惡化之下確診新冠肺炎，被送往醫院隔離治療，阿菲的父親也因為胃炎住在同一間醫院，但礙於防疫的關係，阿菲一直沒辦法去看望父親，只能透過電話和父親關心彼此的狀況。

然而在本月5日凌晨3點，阿菲突然發現自己收到許多人傳來的慰問訊息，起初她還相當困惑，直到後來才終於意識到，父親早在午夜因病過世，阿菲回憶起當晚，父親曾和她說自己餓了，還想洗個澡，聲音聽起來相當虛弱，沒想到這卻是父女間最後的互動，「最糟糕的時刻就是當我得知父親過世的瞬間，我自己也在醫院裡，卻臥病在床無法看他，現在也只能看著手機裡的照片，在遠方禱告」。

事後阿菲在TikTok上分享了自己和父親相處的影片，只見父女倆感情十分融洽，玩耍時父親總是流露出慈愛的眼神，就算生病了也不斷囑咐她要好好照顧身體，阿菲難過地透露，父親在生前最捨不得自己生病，寧願獨自承擔苦痛，也不願看到女兒不舒服，儘管阿菲對父親的思念絲毫未減，但在隔離的她至今仍無法到父親墳前看望。