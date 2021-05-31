從事餐飲業一定要特別注重衛生環境。日本大阪一間章魚燒店近日收到客訴，抱怨章魚燒吃到一半的時候，居然發現裡面有頭髮，老闆對此感到相當抱歉，於是將自己剃成光頭謝罪，豈料當天晚上到客人家登門道歉，卻發現一切只是烏龍一場，老闆的頭髮也白剃了。

たこ焼たこば名物

オムレツ風たこ焼き

通称 オムタコ 完成🐙🐥

作り方は↑のツイートを参考にして下さいね。 pic.twitter.com/MNC3nI6Za6 — 大阪 上新庄 たこ焼たこば (@takoyakitakoba) May 13, 2021

島田先生在大阪上新庄經營一間章魚燒店，除了傳統口味的章魚燒外，每個月店裡都還會推出季節限定款，力求多變又美味的章魚燒，讓島田先生的店一直以來都深受客人們愛戴，而且章魚燒店還全力贊助職業摔角選手，因此在當地頗具名氣。

豈料在本月21日，島田先生卻收到了客人投訴，稱在吃他們家的章魚燒時，竟發現裡面混有頭髮，對此他感到非常抱歉，立刻在推特上發文致歉，還PO出了一張自己剃光頭的照片，希望能夠以此謝罪；島田先生勇於承擔錯誤的做法很快就引起網友熱議，大家紛紛留言給予鼓勵和稱讚。

當天晚上，島田先生也親自到客人家道歉，並請客人將混入頭髮的章魚燒給他看看，然而一看到盒子，就發現這其實是別家的章魚燒，場面頓時間陷入一片安靜，這時客人的小孩突然說了一句：「都是媽媽的錯」，才順利化解尷尬，島田先生也直言，這是自己第一次遇到這種狀況，所以感到很慌張，非常感謝孩子的神救援。

事情的真相曝光後，不少網友都留言替島田先生抱不平，批評沒有檢查清楚就隨便客訴的那名客人根本就是故意刁難，但島田先生並沒有要公審客人的打算，只是單純希望這件事到此結束就好。