夫妻生活在一起久了難免會有摩擦，有時候激動起來甚至會大打出手，但若是選錯地點吵架，可能就會造成無法挽回的下場。俄羅斯日前發生一起恐怖的意外事故，一對年輕夫妻原本在陽台上對話，突然一言不合動起手來，之後兩人雙雙從7公尺高的陽台上摔了下來，嚇得路過民眾趕緊報警。

根據英國媒體《每日郵報》報導，住在俄羅斯聖彼得堡的35歲夫妻奧爾加（Olga Volkova）以及葉夫根尼（Yevgeny Karlagin），因不明原因在住宅外的陽台上發生激烈爭吵，兩人在推擠之下不慎撞到一旁的欄杆，下一秒欄杆竟應聲斷裂，兩人因此從7公尺高的2樓陽台墜落至街道上，路過的目擊民眾看到這恐怖一幕後趕緊通報警方，出動救護車前往現場將兩人送往醫院救治。

而被嚇壞的目擊證人則表示，當時他正與朋友一同在附近散步，看到歷史悠久的街景忍不住多拍了幾張，沒想到下一秒就聽到爭吵聲，接著陽台上的人就一同墜落地面，好在當時附近也有醫療人員，因此能夠緊急的為他們進行簡單的包紮，等待救護車到來。

經過醫生的診斷，兩人的四肢皆有骨折的情況，但並無生命危險。警方後來前往夫妻倆的家中調查，研判疑似是欄杆年久失修或是陽台的施工品質不良，才造成這起意外發生，目前已對大樓負責人提出控訴。