社會上有不少新聞報導，家族的兄弟姐妹在父母離世後都會為了遺產爭論不休，甚至不惜手足情誼彼此撕破臉。近日大陸福建就有一起因遺產喬不攏而發生的鬧劇，媳婦不滿被分配到的財產太少，竟整個人擋在墳墓洞口，要脅其他家人：「給錢才能下葬」，讓在場的人都看傻了眼。

根據陸媒報導，這起事件發生在福建省莆田市，4月25日當地一戶人家正在進行下葬儀式，豈料卻突然衝出一名女子擋在墳墓洞口，聲稱這片土地是他們家的，如果想要下葬的話，就必須先支付30萬人民幣（約新台幣130萬）的錢，讓在場所有人都相當傻眼，最後是警方出面將女子拉開，才讓這場離譜的鬧劇落幕。

據知情人士透露，死者有4名兒子，而出來鬧事的正是家族長媳，大兒子一家雖然身體健康，卻遊手好閒、不務正業，沒有經濟來源，由於死者在生前因為賣地賺了一些錢，除了拿來看病治療外，還修築了一塊墓地，並將剩下的全分給4名兒子，豈料大兒子竟嫌拿得太少，不斷鬧事，最後甚至還和死者斷絕關係。

據了解，大兒子一家在死者生前不但沒有盡到照顧義務，就連死者臥床彌留之際，他們也從沒出面來看父親一眼，如今父親都要下葬了，卻又藉口土地是他們買的來鬧事要錢，讓其他家人都感到非常無奈。