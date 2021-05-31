隨著直播平台的興起，不少人靠著在網路上宣傳販賣商品賺進大把鈔票，而且為了宣傳花招百出。大陸一名正妹直播主日前為了推廣自家販售的假髮，特別在直播時試戴起假髮，並且瘋狂甩頭來測試穩定性，讓網友們笑到不行，忍不住詢問「頸椎還好嗎」。

根據大陸媒體的報導，不少人因為髮質天生細軟或是大量落髮造成髮量稀疏，只能選擇配戴假髮來遮掩頭皮，也有人純粹只是方便改變造型而配戴，但想要在網路上促使網友購買並不容易，因此大陸一名販售假髮的直播主，為了推廣自家產品，特別在直播時配戴各種假髮給網友示範戴起來的效果。

她甚至為了測試假髮的穩定度，竟不顧形象的在鏡頭前搖頭晃腦，大動作的擺動頸部，並以360度畫圈快速旋轉，使假髮來回甩動，但即使這麼激烈的搖晃，假髮依然緊緊的戴在她的頭上，完全沒有飛出去的跡象，讓許多人大感神奇。

網友看到影片後紛紛留言表示「快被這直播主笑死」、「她為了賺錢真是拼命阿」、「看她這麼拼命甩頭我買行不行」、「別甩了，真的很牢我信你」、「我好怕她的頭飛出去」、「可以了可以了，準備下單了」、「感覺甩完頸椎都斷了」、「說實話，這宣傳手法很有用」、「確實好用，買過一頂頸椎都治好了」、「其實她可以套在假人上甩，不也一樣嗎」，引發熱烈討論。