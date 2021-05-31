現代不少人都會養寵物來陪伴自己，除了比較常見的貓狗以外，也有人喜歡飼養鱷魚、蜘蛛和蛇等比較冷門的生物，不過在照顧的時候，一定要特別注意安全。大陸一名男子和寵物店購買一隻聲稱「無毒」的眼鏡蛇，每天都和牠同床入睡，豈料近日卻被蛇咬傷中毒，店家才急忙改口：「賣錯了」。

根據《看看新聞》報導，黑龍江一名男子因為很喜歡蛇，所以在半個月前網購了一條約1公尺長的眼鏡蛇，店家在出貨之前再三保證，稱這條眼鏡蛇已經被去除毒腺，即使被咬了也不用太緊張，男子對此相當放心，每天都和心愛的寵物同床入睡，然而一星期後大腿處卻被蛇咬傷、中毒，緊急送醫才順利保住性命。

沒想到事後店家得知消息，竟立刻改口，表示當初賣錯蛇了，誤將有毒的眼鏡蛇出貨給男子，讓他相當無奈，經過這次事件，男子也嚇得直呼：「不養了！不養了！心太大了，養這玩意」。

黑龍江省森工總醫院急診科主任王偉透露，眼鏡蛇的細胞毒性可以造成皮膚壞死，嚴重的話甚至需要截肢，如果就診時間再晚一點更可能造成死亡，還好這名男子十分幸運，僅在被咬傷處留下了蛇的咬痕。

新聞曝光後不少網友都覺得十分傻眼，紛紛留言：「這都什麼嗜好，養蛇睡一個被窩，光想都覺得可怕」、「攻擊性那麼強，沒毒咬一口也疼吧？」、「好傢伙！你以為你是現代許仙呢？」、「我記得眼鏡蛇的毒腺是可以長回來的吧？」、「毒腺會再長的啊…處理掉的毒蛇還是要當毒蛇看待啊」。