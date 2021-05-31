近日印度一名新娘在舉辦婚禮時，突然昏倒在地，最終因為心臟衰竭而死亡，沒想到憾事才發生沒多久，兩家人居然討論要將新娘的妹妹嫁給新郎，兩人就在存放新娘遺體的隔壁房間舉辦婚禮，離奇的消息曝光後引發話題。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在印度北方邦埃塔瓦縣巴爾塔納（Bharthana）的某個村莊，當時新娘蘇拉比（Surabhi）和新郎庫馬（Manjesh Kumar）的婚禮正舉行到一半，蘇拉比卻突然昏倒在庫馬身邊，怎麼叫都叫不醒，之後急忙請來醫生診斷，判定她因為心臟衰竭而死亡。

這個意外使得兩家人都感到相當震驚和意外，然而他們卻執意要將這場婚禮完成，於是在討論之下，雙方都同意由新娘的妹妹妮莎（Nisha）替代嫁給庫馬，他們先是將蘇拉比的遺體移到隔壁房間，接著在詭異的氣氛下順利完成婚禮。

對此蘇拉比的叔叔辛格（Ajab Singh）透露，做出這樣的決定對一家人來說都相當不容易，「一個女兒死在房間裡，另一個女兒則在另一個房間舉辦婚禮，女兒去世的悲傷和女兒嫁出去的喜悅在心裡交加，心情真的很複雜」。

據了解，今年3月印度也曾發生過類似的事情，一名新娘出嫁時因為不捨得和娘家分離而崩潰大哭，甚至哭到暈厥，新娘家人見狀都相當擔心，上前試圖叫醒她卻沒有任何反應，緊急送醫搶救後仍宣告不治，醫生推測新娘很可能是婚前壓力太大，導致心臟驟停猝死。