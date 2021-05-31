老虎是大自然中的頂尖掠食者，外觀看起來兇猛威武，無論是動物還是一般人都不敢太過靠近。但大陸一名男子前往動物園遊玩時，看到老虎竟試圖隔著柵欄逗弄牠，看看老虎的反應，沒想到下一秒遭老虎用「尿」反擊，嚇得他與其他遊客倉皇躲避。

根據大陸媒體《漩渦視頻》的報導，一名男子日前帶著家人前往海南省一處野生動植物園遊玩時，看著柵欄裡兇猛的老虎，竟忍不住想要逗弄牠，只見影片中男子不斷對著柵欄裡的老虎吹口哨，還不時朝老虎大喊「嘿！過來～」。老虎聽到男子的呼喚後，則是在柵欄前來回走動，似乎正在觀察這名男子，下一秒老虎突然轉身背對著男子，並抬高屁股及尾巴，當男子對於老虎的舉動感到疑惑時，下一秒就被尿噴得滿身都是，嚇得男子驚慌失措趕緊躲開，而這一幕也被他的手機清楚的拍了下來上傳至網路上。

動物人員受訪時表示，「園區裡一共有6隻老虎，老虎會噴尿屬於正常現象，就跟人一樣尿急了就會亂尿，而遊客可以在虎山區下車近距離觀察老虎，其他區則不行」。

網友看到後紛紛留言「真是好大的膽子竟敢吆喝我」、「老虎大哥可能覺得口哨到位有感覺了」、「混小子敢玩弄我，看我的遠程攻擊武器」、「真是活該 哈哈哈」、「誰讓你挑釁我」、「這隻老虎是慣犯，先前朋友去看牠，也被牠尿了一臉噴進嘴裡，現在都說哥是喝過虎尿的人」。