許多沉迷考古的人，除了能透過挖掘遺跡來驗證歷史外，還有可能因此在荒野中挖掘出意想不到的寶藏。一名考古學家前往納米比亞沙漠考古時，意外發現一艘16世紀的沉船遺跡，還在該處挖到許多破碎的木頭、金屬以及水管，而其中一條水管切開來後竟流出滿滿的金幣，讓考古學家相當驚艷，而最近又再度掀起一股討論熱潮。

根據外國媒體的報導，鑽石開採貿易公司戴比爾斯（De Beers），曾在2008年4月時於納米比亞的奧蘭治蒙德（Oranjemund）發現一艘古老的沉船遺骸，立刻聘請考古學家迪特諾利 （Dieter Noli）前來研究。

迪特諾利在2016年接受媒體採訪時表示，他們經過8年的研究，在現場發現距今約有500年歷史的大量槍砲、象牙、錫、各種散落物，以及4.4萬磅（約2萬公斤）的銅塊，他們還在遺骸的某處發現一根被蠟封住因此被完整保留下來的「水管」，剖開後才知道這根水管其實是一根古老砲管，而且裡面塞滿了好幾千枚的西班牙、葡萄牙金幣，整艘船所發現的金幣粗估價值約有1300萬元美金（約新台幣4億），相當驚人。

考古學家們推測，這艘沉船遺骸應該是16世紀原本要前往印度的葡萄牙船艦「Bom Jesus」，當年他們疑似在南大西洋遇上船難，造成建築斷裂，滿載金幣的箱子及砲管因此沉入海中，而銅塊能有效避免木頭材質被有機生物給吃掉，才讓這些遺物完整的保留下來。