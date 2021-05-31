俄羅斯西部的蘇爾斯基地區近日飽受「黑蚋大軍」的侵擾，在當地不但有數百名居民遭到叮咬，就連牛隻也成為牠們的獵物，許多乳牛全身都遭到黑蚋大軍覆蓋，被咬到渾身是血，最後落得死亡的悲慘下場。

當地政府已經聯合科學團隊制定一系列「滅蚋計畫」。(影片來源/YouTube/Россия 24)

綜合俄羅斯媒體報導，俄羅斯西部烏里揚諾夫斯克州的蘇爾斯基地區近日有大量的黑蚋「闖入」，嚴重影響當地居民的生活品質，不但紗窗上爬滿了成群結隊的黑蚋，居民們外出也必須全副武裝，但就算把自己包得再怎麼嚴實，也很難避免不被黑蚋叮咬，而被咬到的地方通常都會快速腫脹、泛紅。

除了居民們深受其擾以外，牛隻等牲畜也是這些黑蚋大軍喜愛的獵物，牠們全身都遭到黑蚋覆蓋，被咬得身上都是血，甚至還出現不少因此死亡的記錄。烏里揚諾夫斯克州州長魯斯基赫（Alexei Russkikh）透露，這個狀況其實早就持續好長一段時間，只不過今年因為氣候影響，蚋的繁殖數量更加驚人，威脅到當地民眾，尤其是農民們。

對此，烏里揚諾夫斯克州自然與經濟循環部長古爾娜拉（Gulnara Rakhmatulina）表示，州政府已經和烏里揚諾夫斯克國立師範大學的科學團隊舉行會議，據悉該團隊已經研究蚋長達20年的時間，之後區域將會撥出一筆經費，在8到9月監測黑蚋幼蟲的位置，等到10月牠們比較成熟時，就會開始針對這些區域大規模消毒；明年4月則會進行第二階段檢查和治療，防止黑蚋傳播。