許多租客在搬入新家之前，都會到新住處做最後檢查，確保所有硬體設備和屋況沒有缺損，不過日前就有日本民眾在新家廚房的烤箱中發現驚奇一幕，意外引爆網友熱議，更有人打趣笑說這應該是房東送的喬遷禮。

根據《Soranews24》報導，日本網友日前在推特帳號「@onani_shun」PO文透露，當時前往新家做最後檢查，包括物業公司在內的人員，大家一同確認前租客的行李是否全數撤走，整個過程也十分順利。

沒想到就在一行人來到廚房，並且打開烤箱確認狀態後，所有人全被眼前理應空無一物的烤網架給看傻了，只見一條烤好的乾癟紅薯躺在烤網架的正中央，似乎是前租客在烤了紅薯後，徹底將它遺忘，並且不知放了多久。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「那你覺得味道怎麼樣？」、「唯一正解就是將紅薯還給它的主人」、「搞不好是房東送你的喬遷禮物啊」、「這條紅薯看起來烤得很好」、「把番薯照顧好，它可能對前住戶很重要」。

David Whipple is the owner of what he calls "the world's oldest hamburger" -- a 20-year-old McDonald's hamburger, which will be of drinking age this July. https://t.co/f78Ek6GO4M pic.twitter.com/1XbMTQyt9U — KATV News (@KATVNews) January 3, 2020

事實上，食物被主人遺忘的事情不勝枚舉，最知名的莫過於美國猶他州男子惠普爾（David Whipple）在1999年買了速食店的漢堡，並將它放在一件外套口袋，直到2013年才重新發現，後來惠普爾又將漢堡放在罐子裡，一放就是6年，最後在電視台的見證下讓「高齡20歲」的漢堡重見天日。

最讓眾人震驚的是，漢堡不但沒有腐爛，看起來還相當新鮮，無論是漢堡的麵包體或是肉塊看上去幾乎沒有多大變化。