全球知名電動車特斯拉以自動化、環保省油而聞名，更有不少人因為「自動駕駛」功能而購買，卻也因此造成許多意外，但國外仍有不少人爭相測試並挑戰這項功能是否真的這麼神。國外一名網紅日前與好友喝酒暢飲後，便開著特斯拉的自動駕駛系統在馬路上高速行駛，同時在車內繼續開趴狂歡，驚險畫面讓不少人看了直搖頭。

根據《華爾街日報》、《法新社》的報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）雖多年來不斷聲稱特斯拉的自動駕駛功能很安全，但特斯拉方面也強調，Autopilot系統只是自動輔助駕駛，讓車輛在轉向時與周邊維持適當距離，而「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）則是協助駕駛人方便停入狹窄的車位，一旦偵測到駕駛人沒繫安全帶或是沒將手放在方向盤上便會發出警訊，並且關閉自動駕駛系統。

然而，即使特斯拉不斷呼籲自動駕駛功能只是輔助工具，近日網路上還是掀起一股「自動駕駛挑戰」風潮，而帶起這項活動的是TikTok帳號為＠blurrblake的外國網紅，他在2020年9月時拍攝一段影片並公開在社群平台上。只見影片中，他與一群好友們開啟自動駕駛功能後便無人駕駛，他們分別坐在副駕駛座及後座，拿著酒瓶在車內飲酒狂歡，同時以105公里的速度，高速行駛在道路上，吸引超過百萬名網友點閱轉發。

報導中指出，這樣的行為不僅違反的社群規則煽動民眾做出危險動作，也完全違法，要是發生意外後果將不堪設想。即使如此，還是有不少網紅為了點閱在網路上拍片教導大家「如何騙過偵測系統達到自動駕駛」，讓不少網友看了直呼「根本在玩命」、「以後看到特斯拉要離遠一點」、「這些人腦袋有什麼問題」、「愚蠢的人就愛做愚蠢的事情」。

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