不少小孩喜歡恐龍，若能獲得史前怪獸的化石，肯定是最棒的禮物！美國南卡羅萊納州一名男童，日前與家人至默特爾海灘遊玩，慶祝他的5歲生日，豈料玩沙過程中，男童發現一塊心形石頭，外觀看起來非常奇特，進一步研究得知，此為巨齒鯊的化石，讓他相當開心，直呼「這是天上掉下來的禮物」。

綜合外媒報導，男童德魯(Brayden Drew)日前與家人至默特爾海灘(Myrtle Beach)慶祝5歲生日，並在沙堆裡發現一塊心形石頭，約德魯的手掌大小，進一步研究發現，此為巨齒鯊(Megalodon)的化石，而德魯媽媽瑪莉莎(Marissa Drew)也將此事分享於臉書，意外獲得網友關注。

2020年同樣也有一名男童，在默特爾海灘發現過巨齒鯊化石，但德魯是在生日時撿到，因此更具有意義。據了解，巨齒鯊生活於360萬至2300萬年前，當時牠是海中霸主，也是有史以來最大的鯊魚，估計長18公尺，重達50噸，是現代大白鯊的3倍大，牙齒最長可達6英寸(約15公分)，價值達數千美元。

而沙灘上不只發現過巨齒鯊化石，還有許多不同種類的鯊魚，包括大白鯊，牠們的牙齒經常被沖到南卡羅萊納州附近的水域，因此有不少人在海邊撿到鯊魚化石。