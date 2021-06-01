危險真的無所不在，就算乖乖待在室內，它也有可能會找上門！近日泰國網路上瘋傳一段影片，一名男子當時正坐在屋內玩手機，豈料下秒居然「天外飛來一輪胎」，瞬間將男子擊倒在地，讓網友們看到全都嚇壞了。

根據《Kapook》報導，這段監視器畫面由臉書粉專「เจ๊ม้อยv plus」在5月25日上傳，事發當時正值中午，2名男子坐在位於沙功那空府的汽車保養廠內玩手機，然而下秒卻有一個巨型輪胎不知為何脫落，從馬路上一路滾到草坪，最後高速衝進汽車保養廠內，將身穿橘色上衣的男子撞倒，整個人被壓在輪胎的下方。

從影片中可以看到，男子身旁的塑膠椅都因為這個意外而噴飛、碎裂，可以見得撞擊力道之大，坐在櫃檯的同事見狀也立刻起身，急忙查看橘衣男子的情況，男子雖然試圖站起來，但撞擊導致頭部暈眩，讓他不得不再度躺倒在地，所幸休息一陣子後，男子順利起身行走，似乎沒有大礙。

驚悚的畫面曝光後，不少網友都覺得相當害怕，紛紛留言：「如果是我被輪胎這樣撞下去，可能就不只是暈倒這麼簡單了」、「就算坐在屋裡也很危險…一定要注意安全」、「建議還是要去醫院仔細檢查，內臟可能受傷了」、「這輪胎到底從哪來的？」、「這種情況真的很難小心，你只是坐在屋裡，壞運氣就找上了」。